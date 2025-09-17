Ο Ντενίζ Αϊτεκίν σφυρίζει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό

Τους ορισμούς της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ανακοίνωσε η ΚΕΔ. Ο 47χρονος Γερμανός με τουρκική καταγωγή Ντενίζ Αϊτεκίν ορίστηκε να σφυρίξει το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Πρόκειται για μία σπουδαία σφυρίχτρα των ευρωπαϊκών γηπέδων, που έχει φτάσει μέχρι και την ελίτ κατηγορία της UEFA, αν και πλέον δεν είναι διεθνής διαιτητής. Στο τέλος της σεζόν, μάλιστα, όπως έχει ανακοινώσει, θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Ο Αϊτεκίν είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό. Τον περασμένο Μάιο είχε σφυρίξει το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-2 στα πλέι οφ και τον Οκτώβριο του '21 πάλι το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 στο Φάληρο. Βοηθοί του θα είναι οι, επίσης Γερμανοί, Λάσε Λουτσιάνο Κοσλόφσκι και Μαρκ Μπορς, 4ος ορίστηκε ο Ευαγγέλου και στο VAR θα βρίσκεται το δίδυμο Μάρτιν Γκούντερ Αλεξάντερ Περλ και Κουμπαράκης.

Από εκεί και πέρα το ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος (VAR Ευαγγέλου), το ΑΕΛ Novibet-ΑΕΚ ο Μόσχου (VAR Φωτιάς) και το Κηφισιά-Άρης ο Γιουματζίδης (VAR Κουμπαράκης).

Αναλυτικά:

Κηφισιά-Άρης (Διαιτητής: Γιουματζίδης Μελέτιος, Α' Βοηθός: Μπούμπλιαμ Ράινχαρντ, Β' Βοηθός: Δελησούδας Αθανάσιος, 4ος: Φώτιας Βασίλειος, VAR: Κουμπαράκης Στέφανος, AVAR: Κόκκινος Γεώργιος)

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος (Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Σταύρος, Α' Βοηθός: Καραγκιζόπουλος Ιωάννης, Β' Βοηθός: Μπαλιάκας Αλέξανδρος, 4ος: Μπουρουζίκας Θωμάς, VAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος, AVAR: Ανδριανός Κωνσταντίνος)

ΝΠΣ Βόλος-Αστέρας Τρίπολης (Διαιτητής: Πολυχρόνης Φώτιος, Α' Βοηθός: Μηνουδάκης Ιωάννης, Β' Βοηθός: Μυστακίδης Βασίλειος, 4ος: Μαχαίρας Ευστράτιος, VAR: Παπαδόπουλος Ιωάννης, AVAR: Μέγας Αλέξανδρος)

ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός (Διαιτητής: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος, Α' Βοηθός: Κολλαϊκος Άγγελος, Β' Βοηθός: Αργυρός Ισίδωρος, 4ος: Μυλοπούλου Αναστασία, VAR: Ευαγγέλου Άγγελος, AVAR: Τσιοφλίκη Ανατολή)

ΑΕΛ Novibet-ΑΕΚ (Διαιτητής: Μόσχου Δημήτριος, Α' Βοηθός: Κωσταράς Πολυχρόνης, Β' Βοηθός: Δημητριάδης Λάζαρος, 4ος: Τσακαλίδης Αλέξανδρος, VAR: Φωτιάς Βασίλειος, AVAR: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος)

Λεβαδειακός-ΟΦΗ (Διαιτητής: Βεργέτης Χρήστος, Α' Βοηθός: Φωτόπουλος Ανδρέας, Β' Βοηθός: Σταϊκος Κωνσταντίνος, 4ος: Κουκούλας Παναγιώτης, VAR: Τζήλος Αθανάσιος, AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (Διαιτητής: Ντενίζ Αϊτεκίν, Α' Βοηθός: Λάσε Κόσλοφσκι, Β' Βοηθός: Μαρκ Μπόρσχ, 4ος: Άγγελος Ευαγγέλου, VAR: Γκίντερ Αλεξάντερ Μάρτιν Περλ, AVAR: Στέφανος Κουμπαράκης)

