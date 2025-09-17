Ο βασιλιάς του μήκους υπερασπίζεται τον τίτλο του - Η ώρα του τελικού του Τεντόγλου και το κανάλι της μετάδοσης

Η 5η ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Τόκιο (Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου) ξεκινά στις 13:05 ώρα Ελλάδας (19:05 ώρα Ιαπωνίας) και φέρνει στο προσκήνιο δύο σημαντικές ελληνικές συμμετοχές!

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου: Η 22χρονη πρωταθλήτρια ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών των 200μ. γυναικών, αγωνιζόμενη στην 1η από τις 6 σειρές. Με την 7η καλύτερη φετινή επίδοση ανάμεσα στις 8 αθλήτριες της σειράς, θα ξεκινήσει από τον 4ο διάδρομο, δίπλα στην έμπειρη Μαρί-Ζοσέ Τα Λου-Σμιθ (Ακτή Ελεφαντοστού), που θα τρέξει από τον 3ο. Στα ημιτελικά προκρίνονται οι τρεις πρώτες κάθε σειράς και οι έξι καλύτεροι χρόνοι συνολικά.

Μίλτος Τεντόγλου: Λίγο αργότερα, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους επιστρέφει στον τελικό του αγωνίσματος, με στόχο να υπερασπιστεί τον τίτλο του και να προσθέσει ακόμη μία κορυφαία διάκριση στη συλλογή του.

Η ΕΡΤ, πέρα από τη μετάδοση της 5ης μέρας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου από την ΕΡΤ2, θα αφιερώσει ξανά το κανάλι ERT Sports από την ψηφιακή πλατφόρμα Ertflix, για να καλύψει όλα τα άλματα του τελικού με τη συμμετοχή, βέβαια, του κατόχου του τίτλου, Μίλτου Τεντόγλου.

Η μετάδοση θα ξεκινήσει στις 14:45 ώρα Ελλάδας.

Η Τετάρτη αναμένεται συναρπαστική για τον ελληνικό στίβο, με ελπίδες για προκρίσεις και μετάλλια. Μείνετε συντονισμένοι στο sport-fm.gr!

Το πρόγραμμα

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

13:05 Τριπλούν (Α) Προκριματικός

13:10 Ακοντισμός (Α) Γκρουπ Α

13:30 200μ. (Γ) Σειρές Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

14:10 Επί κοντώ (Γ) Τελικός

14:15 200μ. (Α) Σειρές

14:45 Ακοντισμός (Α) Γκρουπ Β

14:49 Μήκος (Α) Τελικός Μίλτος Τεντόγλου

15:03 400μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικοί

15:30 400μ. εμπ. (Α) Ημιτελικοί

15:57 3000μ. στιπλ (Γ) Τελικός

16:20 1500μ. (Α) Τελικός

