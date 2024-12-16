Λογαριασμός
MVP της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ο Σάσα Βεζένκοφ

Χάρη στην εξαιρετική του εμφάνιση κόντρα στον Πανιώνιο, ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της 10ης αγωνιστικής στην Stoiximan GBL

Ολυμπιακός: MVP της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan ο Βεζένκοφ

Την ένατη νίκη του στη φετινή Stoiximan GBL πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής (15/12) ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρ' ότι δυσκολεύτηκε αρκετά στη Γλυφάδα, κατάφερε στο τέλος να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού Πανιωνίου και να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 84-78.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους (9/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/6 βολές), 9 ριμπάουντ, κέρδισε 5 φάουλ, έκανε 2 φάουλ και 2 λάθη σε 27:29 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 38 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!

Μια επίδοση που του χάρισε και το βραβείο του MVP της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, τίτλο τον οποίο και κατακτά για δεύτερη φορά στη φετινή σεζόν, μετά από εκείνον στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL απέναντι στο Λαύριο.

Πηγή: sport-fm.gr

