Ολυμπιακός: MVP της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan ο Βεζένκοφ

Την ένατη νίκη του στη φετινή Stoiximan GBL πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής (15/12) ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρ' ότι δυσκολεύτηκε αρκετά στη Γλυφάδα, κατάφερε στο τέλος να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού Πανιωνίου και να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 84-78.



Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος και ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 30 πόντους (9/10 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 6/6 βολές), 9 ριμπάουντ, κέρδισε 5 φάουλ, έκανε 2 φάουλ και 2 λάθη σε 27:29 λεπτά συμμετοχής, συγκεντρώνοντας 38 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης!



Μια επίδοση που του χάρισε και το βραβείο του MVP της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, τίτλο τον οποίο και κατακτά για δεύτερη φορά στη φετινή σεζόν, μετά από εκείνον στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL απέναντι στο Λαύριο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.