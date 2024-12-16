NBA: Ρεκόρ τριπόντων σε αγώνα ΝΒΑ με 48 από Γουόριορς και Μάβερικς

Ιστορία γράφτηκε στην αναμέτρηση των Γουόριορς με τους Μάβερικς (133-143), καθώς οι δύο ομάδες έκαναν νέο ρεκόρ στο ΝΒΑ ευστοχώντας μαζί σε 48 τρίποντα. To προηγούμενο ρεκόρ ήταν 44!



Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν το ρεκόρ στην ιστορία τους με 27 τρίποντα σε 54 προσπάθειες, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν 21/41. Μάλιστα, οι Γουόριορς είχαν 18 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο, επίδοση που ισοφαρίσει το ρεκόρ του ΝΒΑ, μαζί με άλλες πέντε ομάδες.



Το ρεκόρ τριπόντων σε ένα ματς ΝΒΑ από μια ομάδα μοιράζονται με 29 οι Σέλτικς (από τις 22/10/2024 απέναντι στους Νικς) και οι Μπακς (από τις 29/12/2020 απέναντι στους Χιτ).

