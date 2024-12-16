Παναθηναϊκός: Η επιθετική δυστοκία έχει απάντηση, δύο στοιχεία που τον κρατάνε σε τροχιά τίτλου

Ο Παναθηναϊκός, τη φετινή σεζόν, έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πορεία, καταφέρνοντας να είναι καλύτερος στα εκτός έδρας παιχνίδια του, με οδηγό την αμυντική του συνοχή και την αποτελεσματικότητά του σε κάθε κρίσιμο παιχνίδι.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έχει συγκεντρώσει 17 βαθμούς μακριά από την έδρα της, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία, πίσω μόνο από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή με 22 βαθμούς.

Παράλληλα, εντός έδρας, οι “πράσινοι” έχουν συγκεντρώσει 12 βαθμούς, με τον Παναθηναϊκό να καταγράφει εξαιρετική απόδοση και στο γήπεδό του, γεγονός που του επιτρέπει να διατηρεί μία από τις πρώτες θέσεις στην κατάταξη.

Πηγή: skai.gr

