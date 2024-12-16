«Είπε, τι δεν είπε» η Ήβη Αδάμου τραγουδώντας ζωντανά στο Smart Park, στο μεγάλο χριστουγεννιάτικο party από το ΣΚΡΑΤΣ και τον “104,6 My Radio”. Με τις μεγάλες επιτυχίες της, αλλά και hits άλλων καλλιτεχνών, η δημοφιλής τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό, που βρέθηκε στο εμπορικό κέντρο για να προμηθευτεί τα δώρα για τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Δείτε τα highlights από το εορταστικό live:

Το shopping πήρε άλλη διάσταση και χάρη στο ΣΚΡΑΤΣ το οποίο, ως χορηγός της εκδήλωσης, επεφύλασσε πολλές εκπλήξεις. Είχε δημιουργήσει ένα λαμπερό σκηνικό για αναμνηστικές φωτογραφίες, με φόντο στολισμένα έλατα, εντυπωσιακά πακέτα δώρων και ένα vintage πολυτελές αυτοκίνητο.

Η ομάδα του ΟΠΑΠ

Ιωάννα Μαλέσκου

Κώστας Φραγκολιάς και Μελέτης Ηλίας

Επιπλέον, είχε αναλάβει να δώσει μια ξεχωριστή πινελιά στα χριστουγεννιάτικα δώρα, προσφέροντας δωρεάν εντυπωσιακό αμπαλάζ.

Τη φαντασμαγορική εκδήλωση powered by ΣΚΡΑΤΣ παρουσίασε η ραδιοφωνική παραγωγός του “104,6 My Radio”, Όλγα Τσαουσέλου.

Πηγή: skai.gr

