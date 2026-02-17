Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι ο Τσικίνιο θα παραμείνει μόνιμος κάτοικος Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με τη πλευρά του Πορτογάλου, έδωσαν τα χέρια και ο 30χρονος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ακόμη μία σημαντική κίνηση, μετά από τις επεκτάσεις των Ζέλσον Μάρτινς, Κοστίνια, αλλά και αυτή του Λορέντζο Πιρόλα προ μηνών.

Ο Τσικίνιο αποτελεί ένα από τα πιο βασικά γρανάζια της καλοκουρδισμένης μηχανής τους Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεδομένα η επιθυμία του Βάσκου τεχνικού ήταν ο «Τσίκι» να επεκτείνει το συμβόλαιο του με την ομάδα.

Ο Τσικίνιο έχει καταγράψει συνολικά 95 εμφανίσεις με τους Πειραιώτες, έχοντας πετύχει 16 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και 11 ασίστ.

Η χρονική επέκταση του νέου συμβολαίου του Πορτογάλου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

