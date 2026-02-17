Λογαριασμός
ΟΦΗ: Κατέθεσε αίτημα αναστολής της ποινής για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Ο ΟΦΗ προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες καταθέτοντας επίσημο αίτημα αναστολής της τιμωρίας του για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό

ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ αναμένεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στην Κρήτη για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ωστόσο η ομάδα έχει τιμωρηθεί από τη ΔΕΑΒ με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών.

Η ΠΑΕ προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες νομικές κινήσεις με σκοπό η ποινή αυτή να πάρει αναστολή, ώστε οι φίλοι του ΟΦΗ να μπορέσουν να δώσουν το παρών στην αναμέτρηση με τους «πράσινους».

Η αθώωση της ομάδας είναι εξαιρετικά απίθανο να συμβεί, όμως με τις ενέργειες που πραγματοποίησε η ΠΑΕ, σκοπός είναι η ποινή αυτή να μεταφερθεί για κάποια επόμενη αγωνιστική.

Πηγή: sport-fm.gr

