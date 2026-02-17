Παναθηναϊκός: Μπήκαν Ίνγκασον - Κυριακόπουλος, ανέβασε στροφές ο Τζούριτσιτς

Ευχάριστα νέα για τον Ράφα Μπενίτεθ και κατ’ επέκταση τον Παναθηναϊκό από τη σημερινή (17/02) προπόνηση των «πρασίνων».

Κι αυτό γιατί το «τριφύλλι» ξεκίνησε την προετοιμασία του για την πρώτη αναμέτρηση με τη Βικτόρια Πλζεν βλέποντας τους Σβέριρ Ίνγκασον και Γιώργο Κυριακόπουλο να τίθενται στη διάθεση του Ισπανού προπονητή!

Παράλληλα, ο Φίλιπ Τζούριτσιτς έκανε μέρος της προπόνησης, έχοντας και αυτός κάποιες πιθανότητες να δώσει το παρόν στο μεθαυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την τσεχική ομάδα.

Οι «πράσινοι» θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους αύριο το πρωί στο Κορωπί και ακολούθως ο Μπενίτεθ θα ανακοινώσει την αποστολή.

Αναλυτικά το σχετικό δελτίο Τύπου:

«Με πρωινό πρόγραμμα υπό δυνατή βροχόπτωση προπονήθηκαν την Τρίτη στο «Γ. Καλαφάτης» οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, ενώ όσοι δεν βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με την ΑΕΛ συμμετείχαν σε παιχνίδι στο μισό γήπεδο.

Στην προπόνηση επέστρεψαν οι Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, ενώ μέρος του προγράμματος πήρε ο Τζούριτσιτς προτού συνεχίσει με ατομικό.

Ατομικό έκαναν και οι Πελίστρι, Ντέσερς, Σισοκό ενώ θεραπεία ακολούθησαν οι Τσιριβέγια, Κώτσιρας».

