Ολυμπιακός: Με Πασχαλάκη στον τελικό Κυπέλλου, «παίζεται» μια θέση

Με προπόνηση στο ΟΑΚΑ (17:30) ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του για τον αυριανό τελικό Κυπέλλου απέναντι στον ΟΦΗ. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν-έχοντας και στο πλευρό τους πάνω από 26.000 φίλους τους-να κλείσουν ιδανικά τη σεζόν κατακτώντας το νταμπλ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει έτοιμα τα πλάνα του.



Ο προπονητής των πρωταθλητών έχει αποφασίσει να διατηρήσει τον Πασχαλάκη στο τέρμα, όπως έχει κάνει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στον συγκεκριμένο θεσμό. Από εκεί και πέρα, μαζί με τον γκολκίπερ, δέκα παίκτες μοιάζουν να έχουν «κλειδωμένη» τη θέση στο βασικό σχήμα. Πρόκειται για τους Πασχαλάκη, Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζέλσον και Ελ Κααμπί.

Η μια θέση που απομένει φαίνεται να διεκδικείται από τους Κοστίνια, Γιάρεμτσουκ και Βέλντε. Αν προτιμηθεί ο πρώτος, τότε ο Ροντινέι θα προωθηθεί σε ρόλο εξτρέμ. Αν επιλεγεί ο Ουκρανός, τότε ο Τσικίνιο θα μεταφερθεί στα άκρα, ενώ αν παίξει από την αρχή ο Βέλντε, θα πάρει τη συνήθη θέση του ως αριστερός εξτρέμ.



Στις 16:15 θα γίνει στο ΟΑΚΑ και η κοινή συνέντευξη Τύπου των προπονητών και αρχηγών των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να εκπροσωπείται από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον Παναγιώτη Ρέτσο.

