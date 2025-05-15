Μπάσκετ: Ημερομηνίες και ώρες των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Το παράδειγμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έκανε το 2-0 επί του Προμηθέα, ακολούθησε και ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν επίδειξη δύναμης μέσα στη «SUNEL Arena» επικρατώντας άνετα με 90-64 της ΑΕΚ.

Μερικές μέρες πριν το Final 4 της Ευρωλίγκας στο Άμπου Ντάμπι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα καθάρισε με τις εγχώριες υποχρεώσεις της και στρέφει την προσοχή της στο μεγάλο της ευρωπαϊκό όνειρο.

Οι τελικοί της Stoiximan GBL θα ξεκινήσουν μόλις πέντε ημέρες μετά τον τελικό της Ευρωλίγκας, με το πρώτο τζάμπολ να πραγματοποιείται στις 30 Μαΐου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 30/5 στις 21:00

Game 2: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1/6 στις 21:00

Game 3: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 4/6 στις 21:00

Game 4: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/6 στις 21:00 (αν χρειαστεί)

Game 5: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 9/6 στις 21:00 (αν χρειαστεί)

