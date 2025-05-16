«Πιθανότατα θα δοκιμάσει να μπει την Παρασκευή στις προπονήσεις ο Λεσόρ»

Ώρα… Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό AKTOR; Όπως ανέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM και στην εκπομπή «NEWSROOM» ο Γιώργος Πετρίδης, ο Γάλλος σέντερ πιθανότατα θα δοκιμάσει να μπει την Παρασκευή στις ομαδικές προπονήσεις.



Ο Λεσόρ είναι ιατρικά «ΟΚ» αλλά θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να δούμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται από τη στιγμή που θα αρχίσει να προπονείται με τους συμπαίκτες του. Άλλωστε, ο Γάλλος προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό και θα φανεί αν μπορεί άμεσα να επανέλθει σε φουλ ρυθμούς.

Ακούστε τι είπε για τα ματς του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα, τους παίκτες που ξεχώρισαν σε αυτή τη σειρά και τη διαχείριση του ρόστερ.

Εδώ το ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη στο κανάλι του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στο YouTube

