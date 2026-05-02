Ολυμπιακός: Με «παλιά φρουρά» και ξεκάθαρο πλάνο για το διπλό στην Τούμπα

Στην τελική ευθεία μπήκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να καταλήγει στο πλάνο και στα πρόσωπα που θα εμπιστευτεί.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν δείχνει διάθεση για αλλαγές, επιλέγοντας να πορευτεί με την ίδια «συνταγή» που χρησιμοποίησε στο πρόσφατο ντέρμπι της Λεωφόρου. Η «παλιά φρουρά» αναμένεται να πάρει και πάλι θέση στο αρχικό σχήμα, με στόχο τη σταθερότητα και τη σωστή διαχείριση ενός αγώνα υψηλών απαιτήσεων.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον Μεντιλίμπαρ να στηριχθεί στους πιο έμπειρους και «δοκιμασμένους» παίκτες του. Στο μυαλό του κυριαρχεί η ανάγκη για απόλυτη προσήλωση από το πρώτο λεπτό, καθώς έχει επισημανθεί έντονα το πρόβλημα συγκέντρωσης στα ξεκινήματα των αγώνων.

Στις τελευταίες προπονήσεις, ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι, ζητώντας από τους ποδοσφαιριστές του να μπουν δυνατά και να αποφύγουν λάθη που έχουν κοστίσει σε προηγούμενα ντέρμπι.

Το πλάνο περιλαμβάνει έλεγχο του ρυθμού μέσω της μεσαίας γραμμής και εκμετάλλευση των χώρων στην επίθεση, με παίκτες που γνωρίζουν καλά τις απαιτήσεις τέτοιων αγώνων. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη συνοχή της άμυνας και στις γρήγορες μεταβάσεις.

Το κίνητρο για τους «ερυθρόλευκους» είναι ισχυρό, καθώς γνωρίζουν ότι ένα θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα μπορεί να τους δώσει σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου και να αυξήσει την πίεση στους ανταγωνιστές τους.

