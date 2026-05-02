Η Euroleague με επίσημη ανακοίνωσή της, ούτε ένα 24ωρο μετά τη λήξη του Game 2 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στη Roig Arena, γνωστοποίησε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τρεις αγωνιστικές, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να μην μπορέσει να βρεθεί στο Final-4 του Telekom Center Athens.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο ίδιος αντέδρασε μέσω story στο Instagram, εκφράζοντας την απορία του για τη βαριά τιμωρία του, αλλά και την πίστη του πως το «τριφύλλι» θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι δέχθηκα ποινή τριών αγωνιστικών από τη Euroleague, επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα φάουλ, ουάου... Δεν μπορώ να πάω στο ματς με τη Βαλένθια, και αν κερδίσουμε, δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final Four.

Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραψαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, συγκοινωνούντα δοχεία. Πόσο με φοβάστε ρε; Κέντρικ, Χέιζ, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Τζενεράλ (σ.σ. Γκραντ), Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι μετά τη νίκη;

Διαβάζοντας και τη λογική τώρα πίσω από τις αγωνιστικές που έφαγα, είμαι λέει η αιτία που εξαγριώθηκαν οι φίλαθλοι της Βαλένθια και πετούσαν πράγματα μέσα. Άρα δηλαδή προκάλεσα την αντίδραση των φιλάθλων. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Παλιότερα, ο Λαμόνικα, ο Ιερεθουέλο, δεν θυμάμαι και τα όνομάτά τους, αυτούς τους ξεχνάει η ιστορία, πόσες αγωνιστικές τρώγανε όταν κάνανε γήπεδα ολόκληρα να βράζουν; Εκεί ήταν οκ όλα ε; Τι να πω;» , είπε αναλυτικά.

Στον Παναθηναϊκό θεωρούν εντελώς άδικη την ποινή που του επιβλήθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έκανε τίποτα και έρχεται αντιμέτωπος με μια τιμωρία «που με 3-0 θα τον κρατήσει εκτός Final-4 στο γήπεδο που εκείνος έφτιαξε».

