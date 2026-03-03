Ιτούδης στον ΣΚΑΪ: «Έγινε έκρηξη στα 700 μέτρα από το σπίτι μου…»

Για την κατάσταση στο Ισραήλ, όπως τη βίωσε τις τελευταίες ημέρες ο ίδιος, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Δημήτρης Ιτούδης. Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η αποστολή της Χάποελ φυγαδεύτηκε μέσω Τάμπα (Αίγυπτος), θέλοντας να μεταβεί στη Σόφια.

«Αυτήν τη στιγμή δε βλέπω πώς μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες πίσω στο Ισραήλ ή στο Τελ Αβίβ γενικότερα», επεσήμανε αρχικά ο έμπειρος τεχνικός, αλλά και: «Το γεγονός ότι τα καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι μία μεγάλη προσπάθεια που έγινε από την ομάδα. Να αναφέρω ότι είμαστε σε συχνή επικοινωνία, και με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ, κι ο πρόξενος, αλλά η κι πρέσβης ήταν σε συχνή επικοινωνία μαζί μου και με άλλα μέλη της ομάδας που είναι Έλληνες. Κατορθώσαμε, τέλος πάντων, με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε από το Τελ Αβίβ έτσι ώστε να συνεχίσουμε εμείς στο δικό μας τον μικρόκοσμο, δηλαδή στο μπασκετικό χώρο, τη δραστηριότητα μας».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο Δημήτρης Ιτούδης μοιράστηκε μία πολύ ακραία και δυσάρεστη εμπειρία που είχε: «Δυστυχώς είχα μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία γιατί το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ, όπου, κι η ελληνική πρεσβεία είναι εκεί κοντά, αλλά κι άλλα δημόσια κτίρια κι υπηρεσίες βρίσκονται στο άμεσο, αν θέλετε, εκεί περιβάλλον και στο χώρο εκεί κοντά σε μία διάμετρο 2-3 χιλιομέτρων. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και μεταδώσατε κι εσείς και που δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα έγινε στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα κι ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος, αλλά κι αυτή η αίσθηση. Δε θέλω κανείς να τη ζήσει αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω, να πάω σε ένα ξενοδοχείο έτσι ώστε να διανυκτερεύσω, γιατί ήταν αρκετοί οι συναγερμοί κι οι βομβαρδισμοί, αλλά κι οι αναχαιτίσεις των πυραύλων που γινόντουσαν. Αλλά αυτός ο πύραυλος είναι ένας απ’ αυτούς που πέρασαν και χτύπησε ένα σπίτι, το οποίο ουσιαστικά, ένα κτίριο, το οποίο σχεδόν είναι ετοιμόρροπο, να καταρρεύσει».

Παράλληλα έκανε και μία ευχή: «Να ενώσω κι εγώ τη δική μου φωνή. Να υπάρξει ειρήνη. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Όλοι στο μικρόκοσμό μας να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για διδάξουμε τουλάχιστον τις νέες γενιές να υπάρχει ειρήνη κι αγάπη».

