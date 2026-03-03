Οι εξ αναβολής κρίσιμες αναμετρήσεις του ελληνικού πρωταθλήματος είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται την Τετάρτη (04/03) με δύο εξ αναβολής κρίσιμες αναμετρήσεις στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Η δράση αρχίζει στις 18:00 με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΟΦΗ, ψάχνοντας τη νίκη που θα τον κάνει φαβορί για την τετράδα, ενώ στις 20:00 ακολουθεί η εκτός έδρας δοκιμασία του ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά, με τον «δικέφαλο» να θέλει το τρίποντο που θα τον στείλει στην κορυφή, συγκάτοικο της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, για σχόλια και αναλύσεις αλλά και τις απόψεις των ακροατών, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Παναθηναϊκός-ΟΦΗ, Κηφισιά-ΠΑΟΚ. Ακόμη δύο ματς μεγάλης σημασίας στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

