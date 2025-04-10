Ολυμπιακός-Μακάμπι: Για την πρωτιά παρά τα προβλήματα

Την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας για δεύτερη φορά την τελευταία τριετία μπορεί να εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και θα είναι πρώτη με νίκη, αλλά και σε κάθε περίπτωση αν η Φενέρμπαχτσε χάσει από την Μπάγερν στο Μόναχο (στο παιχνίδι που αρχίζει στις 21:00).

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παίξουν σε κάθε περίπτωση για τη νίκη, χωρίς να ασχολούνται με… προκαταλήψεις όπως την «κατάρα» του πρώτου της κανονικής περιόδου, ούτε με πιθανό αντίπαλο στα playoffs. Άλλωστε οι Πειραιώτες θα πρέπει να περιμένουν τη Μεγάλη Εβδομάδα για να μάθουν το τελευταίο τους εμπόδιο για το Άμπου Ντάμπι, καθώς ο αντίπαλος στα playoffs θα προκύψει σίγουρα από τα play in. Αν, δε, είναι πρώτοι, θα τον μάθουν 2-3 μέρες πριν το Πάσχα κι ενώ τα playoffs θα αρχίσουν 22 ή 23 Απριλίου.

Τα προβλήματα είναι και πάλι πολλά για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα εκτός μάχης είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Λούκα Βιλντόσα, ενώ αμφίβολοι είναι οι Μουστάφα Φαλ και Νίκολα Μιλουτίνοφ, που δεν είναι ακόμη στο 100% και ίσως προφυλαχθούν. Αντίθετα, επανέρχεται ο Εβάν Φουρνιέ, ενώ ίσως δούμε και πάλι στην δωδεκάδα τον Κίναν Έβανς, με την πιθανότητα αυτή τη φορά να πάρει και τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής.

Η Μακάμπι έχει προ πολλού χάσει κάθε ελπίδα πρόκρισης, σε κάθε περίπτωση θα τερματίσει στην 16η θέση, ωστόσο βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει κερδίσει στα πέντε από τα επτά τελευταία παιχνίδια της στην Ευρωλίγκα χάνοντας μόνο, στο όριο, από τον Παναθηναϊκό στο Βελιγράδι και την Εφές στην Ρίγα. Εκτός μάχης για την ομάδα του Όντεντ Κάτας παραμένουν οι Χασιέλ Ριβέρο και Μαριάλ Σαγιόκ, όμως επανέρχεται μετά από μεγάλη απουσία ο Τζέιλεν Χορντ. Η αποστολή της ομάδας του Ισραήλ έφτασε στην Αθήνα πολύ αργά τη νύχτα, λόγω της χθεσινής απεργίας.

Τον αγώνα ορίστηκαν να διευθύνουν οι Καρμέλο Πατέρνικο (Ιταλία), Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία) και Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία).

Στην προϊστορία των δύο ομάδων στα χρόνια της Ευρωλίγκας ο Ολυμπιακός έχει το πάνω χέρι με 17 νίκες και 13 ήττες. Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει με 94-91, στις 14 Νοεμβρίου για τη 10η αγωνιστική.

