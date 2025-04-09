Παναθηναϊκός: Ανανέωσε για άλλα δύο χρόνια και ο Τσέντι Όσμαν

Ο περσινός πρωταθλητής Ευρώπης, Παναθηναϊκός συνεχίζει «αθόρυβα», αλλά άκρως αποτελεσματικά να «δένει» με νέα συμβόλαια όλα τα «βαριά χαρτιά» του, δημιουργώντας έναν πανίσχυρο «κορμό», ικανό να πρωταγωνιστήσει απόλυτα και τα επόμενα χρόνια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μετά τους Ματίας Λεσόρ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κέντρικ Ναν (ο οποίος έχει συμφωνήσει εδώ και μέρες για νέο τριετές συμβόλαιο, χωρίς NBA opt out, αντί 4,5 εκατ. ευρώ ετησίως), σειρά πήρε ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος «έδεσε» το μέλλον του με τους «πράσινους» για άλλα δύο χρόνια.

Τη συμφωνία επί της ουσίας... ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος με post στα social media, «σφραγίζοντας» την παραμονή του διεθνούς Τούρκους φόργουορντ έως το καλοκαίρι του 2027.

Σε βίντεο που «ανέβασε» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φαίνεται να βάζει τη… σφραγίδα του σε ένα χαρτί που έγραφε με πράσινα γράμματα «Ναν, τρία χρόνια. Όσμαν, δύο χρόνια», ενώ είχε δίπλα ένα «τσεκ» στο όνομα του κάθε έναν παίκτη.

Και οι δύο παίκτες έχουν ήδη βάλει υπογραφές στα συμβόλαια που ετοίμασε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και το μόνο που απομένει πλέον είναι οι επίσημες ανακοινώσεις (και) από το κλαμπ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

