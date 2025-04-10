Ξεχωριστό, για πολλούς λόγους, ήταν το σημερινό βράδυ για τον Λούκα Ντόντσιτς στο Ντάλας, όπου επέστρεψε μετά την ανταλλαγή του στους Λέικερς τον Φεβρουάριο.

Ο Σλοβένος σταρ έζησε μοναδικές στιγμές στο «American Airlines Center», με τους ανθρώπους της πρώην ομάδας του να του ετοιμάζουν ένα όμορφο βίντεο-αφιέρωμα με όσα έζησε στους «Μαβς» και εκείνον να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στο πρώτο του παιχνίδι ως αντίπαλος στο Ντάλας, ο Ντόντσιτς σκόραρε 45 πόντους, βοηθώντας το Λος Άντζελες να «κλειδώσει» τη συμμετοχή του στα playoffs του NBA, με τη νίκη 112-97 εναντίον του Ντάλας.

Οι 45 πόντοι αποτελεί season high για τον Σλοβένο, ο οποίος το έχει κάνει και με τους Μάβερικς και με τους Λέικερς. Επίσης, είχε 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Από την πλευρά του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 13 από τους συνολικά 27 πόντους του στην 4η περίοδο και έκαναν δυναμικό τελείωμα οι «λιμνάνθρωποι» μέσα στο Ντάλας.

Ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος πήγε από τους Λέικερς στο Ντάλας, είχε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Νατζί Μάρσαλ έκανε double-double με 23 πόντους και 8 ασίστ.

