Ο Ντόντσιτς σκόραρε 45 πόντους στην επιστροφή του στο Ντάλας και οι Λέικερς «κλείδωσαν» τα playoffs

Μετά την αποθέωσή του από τους φίλους των Μάβερικς, ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε μία μεγαλειώδη εμφάνιση στο Ντάλας, πετυχαίνοντας 45 πόντους

Ξεχωριστό, για πολλούς λόγους, ήταν το σημερινό βράδυ για τον Λούκα Ντόντσιτς στο Ντάλας, όπου επέστρεψε μετά την ανταλλαγή του στους Λέικερς τον Φεβρουάριο.

Ο Σλοβένος σταρ έζησε μοναδικές στιγμές στο «American Airlines Center», με τους ανθρώπους της πρώην ομάδας του να του ετοιμάζουν ένα όμορφο βίντεο-αφιέρωμα με όσα έζησε στους «Μαβς» και εκείνον να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στο πρώτο του παιχνίδι ως αντίπαλος στο Ντάλας, ο Ντόντσιτς σκόραρε 45 πόντους, βοηθώντας το Λος Άντζελες να «κλειδώσει» τη συμμετοχή του στα playoffs του NBA, με τη νίκη 112-97 εναντίον του Ντάλας.

Οι 45 πόντοι αποτελεί season high για τον Σλοβένο, ο οποίος το έχει κάνει και με τους Μάβερικς και με τους Λέικερς. Επίσης, είχε 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Από την πλευρά του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 13 από τους συνολικά 27 πόντους του στην 4η περίοδο και έκαναν δυναμικό τελείωμα οι «λιμνάνθρωποι» μέσα στο Ντάλας.

Ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος πήγε από τους Λέικερς στο Ντάλας, είχε 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Νατζί Μάρσαλ έκανε double-double με 23 πόντους και 8 ασίστ.

