Το είχε παραδεχθεί και ο ίδιος. Η επιστροφή του στο Ντάλας θα είναι έντονα φορτισμένη και αυτό συνέβη στο πρώτο παιχνίδι του Λούκα Ντόνιτστς εναντίον των Μάβερικς.

Πριν ξεκινήσει ο αγώνας στο «American Airlines Center», οι άνθρωποι των Μάβερικς είχαν ετοιμάσει ένα όμορφο αφιέρωμα για τον Σλοβένο σταρ, ο οποίος παρακολουθούσε μερικές από τις στιγμές του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και το Ντάλας, από το οποίο αποχώρησε πριν από λίγο καιρό για να συνεχίσει την καριέρα του στους Λέικερς.

Από την επιλογή του στα draft του NBA, μερικά σπουδαία καλάθια ή εμφανίσεις και κατέληξε με τους ανθρώπους της ομάδας να του λένε «ευχαριστώ», με όσους βρέθηκαν στο γήπεδο να ξεσπούν σε ένα μεγάλο χειροκρότημα και τον Ντόντσιτς να συγκρατεί με το ζόρι τα δάκρυά του.

