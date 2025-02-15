«Θέλουμε να κερδίσουμε, τελεία και παύλα». Πόσο πιο κατανοητό να το κάνει ο Εβάν Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό και τη μεγάλη κόντρα του με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου, το βράδυ της Κυριακής, στα «Δύο Αοράκια»;

Μιλώντας στη media day των «ερυθρολεύκων», το μεσημέρι του Σαββάτου, ενόψει της μεγάλης κόντρας με τον «αιώνιο» αντίπαλο, ο Γάλλος είπε στους εκπροσώπους του Τύπου:

«Έχουμε μια καλή ευκαιρία να παίξουμε καλό μπάσκετ. Οι αγώνες απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι πάντα συναρπαστικοί και διασκεδαστικοί. Η ομάδα είναι συγκεντρωμένη και έτοιμη για μια νέα πρόκληση, να πάρουμε έναν δεύτερο τίτλο φέτος.

Οι τραυματισμοί και οι απουσίες είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι κάτι ατυχές, αφού θα ήταν προτιμότερο να ήταν και οι δύο ομάδες πλήρεις, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα.

Οι διαθέσιμοι παίκτες θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη, ανεξάρτητα από τις απουσίες. Τα κλειδιά για τη νίκη είναι μια μίξη πραγμάτων. Θα πρέπει να εκτελέσουμε το πλάνο μας, να είμαστε η πιο σκληρή ομάδα, να κάνουμε τα βασικά. Το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει κι ο αντίπαλος, όποιος τα καταφέρει καλύτερα προφανώς θα κερδίσει.

Πάντα θες να κερδίζεις παιχνίδια, αυτά απέναντι στον Παναθηναϊκό είναι και πιο έντονα. Θέλουμε να κερδίσουμε, τελεία και παύλα. Θέλουμε να παίξουμε καλύτερα από την τελευταία φορά και να πάρουμε τον τίτλο».

