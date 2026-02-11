Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 2-0 επί του Παναθηναϊκού, έκανε το 2Χ2 στους μεταξύ τους ημιτελικούς και έφυγε για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.



Μετά την αναμέτρηση, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του κατάφερε να μείνει στο παιχνίδι μέχρι περίπου το 70' και να διατηρήσει ελπίδες, όμως το γκολ του «δικεφάλου» της χάλασε τα σχέδια και κατέστησε αδύνατη την πρόκριση.

«Ξέραμε ότι θα ήταν δύσκολο απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, όμως για 70 λεπτά ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Όλα θα μπορούσαν να αλλάξουν με ένα δικό μας γκολ. Δυστυχώς πάνω κάτω σε εκείνο το σημείο το δεχθήκαμε εμείς και δεν τα καταφέραμε.



Κάναμε κάποιες αλλαγές, χρειαζόμασταν ποδοσφαιριστές με ενέργεια για παραπάνω ένταση. Όμως το γκολ που δεχθήκαμε δυσκόλεψε πολύ τα σχέδιά μας, καθώς βάλαμε ποδοσφαιριστές για να κάνουν επιθετικές ενέργειες και μετά ήμασταν ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις», είπε αναλυτικά.

