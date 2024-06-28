Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός το προανήγγειλε, και πλέον είναι και επίσημο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες για έναν ακόμη χρόνο, κάτι που σημαίνει πως θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας μέχρι το καλοκαίρι του 2026.



Όπως μετέφερε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 νωρίτερα ο Νίκος Ζέρβας, σήμερα το πρωί ο Έλληνας τεχνικός είχε συνάντηση με τους αδελφούς Αγγελόπουλους στην οποιά συζήτησαν και αποφάσισαν να υπάρξει μια πρόωρη επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών, η οποία τελικά ήταν για έναν ακόμη χρόνο.



Με αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση του Ολυμπιακού δείχνει την εμπιστοσύνη της στον Έλληνα τεχνικό και στο πρότζεκτ που χτίζει όλα αυτά τα χρόνια, παρά το γεγονός πως η σεζόν που ολοκληρώθηκε δεν συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως οι προηγούμενες.



Υπενθυμίζουμε πως στη δεύτερη θητεία του, ο Μπαρτζώκας έχει κατακτήσει με τους «ερυθρόλευκους» δύο πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και δύο Super Cup, ενώ οδήγησε την ομάδα σε τρεις συνεχόμενες παρουσίες σε Final Four από το 2022 μέχρι το 2024, αλλά και στον τελικό του 2023.



Από την άλλη, στην πρώτη του θητεία στον Ολυμπιακό κατέκτησε την Ευρωλίγκα το 2013, ενώ την ίδια χρονιά οι ερυθρόλευκοι πήραν και το Διηπειρωτικό Κύπελλο.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζώκα μέχρι το καλοκαίρι του 2026.



Ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής, ο οποίος έχει οδηγήσει την ομάδα μας στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας το 2013 και του Διηπειρωτικού, σε τρία σερί φάιναλ φορ (Βελιγράδι 2022, Κάουνας 2023, Βερολίνο 2024), στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων Ελλάδος (2022, 2023), τριών Κυπέλλων Ελλάδος (2022, 2023 2024), καθώς και δύο Super Cup (2022, 2023) -και πλέον βάζει πλώρη για νέες επιτυχίες-, είναι ο μακροβιότερος κόουτς στην ιστορία του μπασκετικού Ολυμπιακού!

✍️♟️ Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζώκα μέχρι το καλοκαίρι του 2026. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/ZCFElyCckL June 28, 2024

