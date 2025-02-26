Λογαριασμός
Έφυγε ο Νίκος Χάσικος: Ο μεγαλύτερος σε ηλικία κάτοχος διαρκείας του Ολυμπιακού

Ένας από τους πιο πιστούς οπαδούς της ομάδας άφησε την τελευταία του πνοή - Την είδηση γνωστοποίησε ο Νίκος Γαβαλάς

Σπορφμ

Μια δυσάρεστη είδηση προέκυψε σήμερα. Ο Νίκος Χάσικος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία κάτοχος διαρκείας του Ολυμπιακού, έφυγε από τη ζωή στα 95 του χρόνια.
Την εν λόγω είδηση γνωστοποίησε ο Νίκος Γαβαλάς, με έναν από τους πιο πιστούς οπαδούς της ομάδας να αφήνει την τελευταία του πνοή.
«Έφυγε στα 95 του χρόνια, ο μεγαλύτερος ηλικιακά κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας του Ολυμπιακού, ο Νίκος Χάσικος. Στο Καραϊσκάκη πήγαινε από πιτσιρικάς για να δει τον Βάζο, το γειτονάκι του στη Δραπετσώνα. Το τελευταίο αντίο, την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο», έγραψε ο κύριος Γαβαλάς στα social media.

