Μια δυσάρεστη είδηση προέκυψε σήμερα. Ο Νίκος Χάσικος, ο μεγαλύτερος σε ηλικία κάτοχος διαρκείας του Ολυμπιακού, έφυγε από τη ζωή στα 95 του χρόνια.

Την εν λόγω είδηση γνωστοποίησε ο Νίκος Γαβαλάς, με έναν από τους πιο πιστούς οπαδούς της ομάδας να αφήνει την τελευταία του πνοή.

«Έφυγε στα 95 του χρόνια, ο μεγαλύτερος ηλικιακά κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας του Ολυμπιακού, ο Νίκος Χάσικος. Στο Καραϊσκάκη πήγαινε από πιτσιρικάς για να δει τον Βάζο, το γειτονάκι του στη Δραπετσώνα. Το τελευταίο αντίο, την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο», έγραψε ο κύριος Γαβαλάς στα social media.

Έφυγε στα 95 του χρόνια, ο μεγαλύτερος ηλικιακά κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας του Ολυμπιακού, ο Νίκος Χάσικος. Στο Καραϊσκάκη πήγαινε από πιτσιρικάς για να δει τον Βάζο, το γειτονάκι του στη Δραπετσώνα. Το τελευταίο αντίο, την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι στο Τρίτο Νεκροταφείο. pic.twitter.com/UTHZrKZe6z February 26, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.