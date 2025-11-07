Λογαριασμός
Επίσημο: Ανανέωσε με Ολυμπιακό ο Κοστίνια

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη συμφωνία του για επέκταση συμβολαίου με τον Κοστίνια - Ο Κοστίνια αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε το καλοκαίρι του 2024

Ολυμπιακός: Ανανέωσε ο Κοστίνια

Παίκτης του Ολυμπιακού ως το 2029 θα είναι κι επίσημα ο Κοστίνια. Οι «ερυθρόλευκοι» επισημοποίησαν το πρωί της Παρασκευής τη συμφωνία τους με τον Πορτογάλο δεξιό μπακ για επέκταση ενός χρόνου στο προηγούμενο συμβόλαιό του, που έληγε το 2028.

Ο 25χρονος άσος θα έχει αυξημένες απολαβές, σε μια κίνηση επιβράβευσης για την παρουσία του. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε επιτευχθεί εδώ και καιρό, αλλά πλέον πήρε κι επίσημη μορφή.

Ο Κοστίνια που αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε το καλοκαίρι του 2024, έχει φέτος 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους νταμπλούχους Ελλάδας.

