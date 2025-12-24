Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Ρεμί Καμπελά στη Ναντ.



Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από γαλλικά Μέσα, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός θα βρεθεί στη χώρα την ερχόμενη Κυριακή 28/12, έτσι ώστε να επισημοποιηθεί ο εξάμηνος δανεισμός του από τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει το «Ouest-France», στη συμφωνία της γαλλικής ομάδας με τους «ερυθρόλευκους» δεν υπάρχει οψιόν αγοράς ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού, κάτι που σημαίνει ότι ο Καμπελά θα επιστρέψει, έχοντας συμβόλαιο διάρκειας έως το 2027.



Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος, δεν κατάφερε να μπει στα βασικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ, έχοντας μόλις 7 εμφανίσεις και μένοντας εκτός της λίστας του Champions League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.