«Δανεικός χωρίς οψιόν αγοράς από τον Ολυμπιακό στη Ναντ ο Καμπελά»

Σύμφωνα με γαλλικό Μέσο, ο Ρεμί Καμπελά θα βρεθεί την Κυριακή στη Γαλλία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από τον Ολυμπιακό στη Ναντ!

Καμπελά

Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Ρεμί Καμπελά στη Ναντ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από γαλλικά Μέσα, ο 35χρονος μεσοεπιθετικός θα βρεθεί στη χώρα την ερχόμενη Κυριακή 28/12, έτσι ώστε να επισημοποιηθεί ο εξάμηνος δανεισμός του από τον Ολυμπιακό.

Όπως αναφέρει το «Ouest-France», στη συμφωνία της γαλλικής ομάδας με τους «ερυθρόλευκους» δεν υπάρχει οψιόν αγοράς ενόψει του ερχόμενου καλοκαιριού, κάτι που σημαίνει ότι ο Καμπελά θα επιστρέψει, έχοντας συμβόλαιο διάρκειας έως το 2027.

Ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός, ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι ως ελεύθερος, δεν κατάφερε να μπει στα βασικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ, έχοντας μόλις 7 εμφανίσεις και μένοντας εκτός της λίστας του Champions League.

