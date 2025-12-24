«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Τα γκολ του Γιώργου Γιακουμάκη τον τελευταίο καιρό πριν τραυματιστεί και μείνει έναν μήνα εκτός των υποχρεώσεων του ΠΑΟΚ τράβηξαν τα βλέμματα της Οβιέδο, η οποία ψάχνει έναν επιθετικό στην προσπάθεια της να παραμείνει στη La Liga και την επόμενη σεζόν, ούσα αυτή τη στιγμή στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Όπως αναφέρει ο Μεξικανός δημοσιογράφος Θέσαρ-Λουίς Μέρλο, «η Οβιέδο ενημερώθηκε για τις προϋποθέσεις σχετικά με τον Γιώργο Γιακουμάκη», προσθέτοντας πως: «Αν η πρόταση είναι καλή, η Κρουζ Αζούλ είναι διατεθειμένη να τον διαπραγματευτεί».

Ο Γιακουμάκης αγωνίζεται ως δανεικός από τη μεξικανική ομάδα στον ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ η ρήτρα του να ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως η Οβιέδο ανήκει σε Μεξικανούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους και την Πατσούκα. Εάν αυτό μπορεί να παίξει τον ρόλο του στην όλη υπόθεση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.