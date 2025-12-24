Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών άφησε ο διάσημος γκόλφερ Jumbo Ozaki, ο οποίος είχε συμπεριληφθεί στο Hall of Fame του αθλήματος.

Ο Jumbo Ozaki έδινε για χρόνια τη μάχη με τον καρκίνο του εντέρου.

Είχε αναδειχθεί νικητής σε 114 τουρνουά, εκ των οποίων τα 94 ήταν Japan Golf Tour, στο διάστημα από το 1073 έως το 2002.

Ο Jumbo Ozaki δεν κέρδισε ποτέ κάποιο από τα μεγάλα τουρνουά, αλλά ήταν στο Top 10 στα Masters (1973), The Open Championship (1979) και στο U.S. Open (1989).

Το 2006 έφτασε στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και το 2011 εντάχθηκε στη λίστα του Hall of Fame του αθλήματος.

