Ολυμπιακός: Δανεικός στην Πάρμα ο Στρεφέτσα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» αγωνιστήκε την περσυνή σεζόν με την ομάδα του Κόμο και άφησε θετικές εντυπώσεις

Η ανακοίνωση της Πάρμα

Επίσημη η επιστροφή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα στη Serie A!

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ του Ολυμπιακού παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού έως το καλοκαίρι στην Πάρμα, με τους «ερυθρόλευκους» να ολοκληρώνουν ακόμη μία αποχώρηση στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Στρεφέτσα γίνεται ο τρίτος παίκτης που αποχωρεί από τους νταμπλούχους Ελλάδας τον Ιανουάριο και επιστρέφει στο ιταλικό πρωτάθλημα, όπου αγωνίστηκε πέρυσι με τη φανέλα της Κόμο, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις.

Τη φετινή σεζόν με τον Ολυμπιακό μέτρησε 21 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ, πριν πάρει τον δρόμο για τη Serie A και τη νέα του πρόκληση με την Πάρμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.