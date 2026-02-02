Ιαπωνία: Χτύπησε κατά λάθος επόπτρια και γονάτισε για να ζητήσει συγγνώμη

Ο Ιάπωνας αθλητής βόλεϊ Γιούτζι Νισίντα, που αγωνίζεται με την Οσάκα, έλαβε μέρος στο «All Star Game» του πρωταθλήματος της Ιαπωνίας και έγινε πρωτοσέλιδο χάρη σε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο.

Κατά τη διάρκεια ενός σερβίς, ο Νισίντα χτύπησε κατά λάθος τον ώμο μιας επόπτριας.

Αντιλαμβανόμενος το ατύχημα... έτρεξε ολόκληρο το γήπεδο, βούτηξε και σύρθηκε μπροστά της για να ζητήσει συγγνώμη, πραγματοποιώντας τη χαρακτηριστική ιαπωνική χειρονομία «Dogeza», μια βαθιά ριζωμένη μορφή προσκύνησης και σεβασμού.

Η επόπτρια εκτίμησε την κίνηση και ανταπέδωσε με υποκλίσεις, ολοκληρώνοντας έτσι ένα μοναδικό στιγμιότυπο που ενθουσίασε τους περίπου 10.000 θεατές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.