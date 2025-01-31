Ολυμπιακός: Δανεικός για έξι μήνες από τη Σέλτικ ο Λουίς Πάλμα

Παίκτης του Ολυμπιακού οριστικά είναι ο Λουίς Πάλμα. Όπως μετέδωσε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του 25χρονου εξτρέμ στους «ερυθρόλευκους» με τη μορφή δανεισμού από τη Σέλτικ.

Πρόσθεσε, δε, ότι φεύγει για Μπόχουμ ο Γιώργος Μασούρας, επίσης με τη φόρμουλα του δανεισμού. Για τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό, θυμίζουμε, είχαν ενδιαφερθεί και το καλοκαίρι οι Γερμανοί, οι οποίοι επανήλθαν και τον απέκτησαν, τελικά, τώρα.

Όπως είπε ο ρεπόρτερ, εξάλλου, «μάλλον αυτή θα είναι και η τελευταία αποχώρηση από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον για σήμερα-αύριο…».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Πάλμα, ο παίκτης αναμένεται αργά το βράδυ στην Αθήνα, προκειμένου να ντυθεί στα ερυθρόλευκα, να ανακοινωθεί και να τεθεί, φυσικά, άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος συζήτησε με τους Ντέμη Νικολαΐδη και Βάιο Τσούτσικα στην εκπομπή Fair Play τις παραπάνω εξελίξεις.

Πηγή: skai.gr

