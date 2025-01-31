Λογαριασμός
Η Σάντος ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεϊμάρ - «Ο πρίγκιπας επέστρεψε» - Δείτε βίντεο

Μετά από 12 χρόνια, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε - Είχε μείνει ελεύθερος από την Αλ Χιλάλ

Νεϊμάρ

Μετά από σχεδόν δώδεκα χρόνια, ο Νεϊμάρ επέστρεψε στο σπίτι του. Η Σάντος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου σταρ, που πριν από μερικές ημέρες είχε αποδεσμευτεί από την Αλ Χιλάλ.

«Ο πρίγκιπας επέστρεψε» αναφέρει η λεζάντα στις σχετικές δημοσιεύσεις, με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να γυρνά στην πατρίδα του μετά από μια μακρά πορεία στην Ευρώπη με Μπαρτσελόνα & Παρί Σεν Ζερμέν, συν το αποτυχημένο πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Νέι είχε φορέσει τη φανέλα της Σάντος μεταξύ 2009 και 2013 μετρώντας 136 γκολ σε 225 ματς, καθώς και έξι τρόπαια, πριν περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό για να παίξει στην Ισπανία.

