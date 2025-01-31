Μετά από σχεδόν δώδεκα χρόνια, ο Νεϊμάρ επέστρεψε στο σπίτι του. Η Σάντος ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου σταρ, που πριν από μερικές ημέρες είχε αποδεσμευτεί από την Αλ Χιλάλ.

«Ο πρίγκιπας επέστρεψε» αναφέρει η λεζάντα στις σχετικές δημοσιεύσεις, με τον 33χρονο μεσοεπιθετικό να γυρνά στην πατρίδα του μετά από μια μακρά πορεία στην Ευρώπη με Μπαρτσελόνα & Παρί Σεν Ζερμέν, συν το αποτυχημένο πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Νέι είχε φορέσει τη φανέλα της Σάντος μεταξύ 2009 και 2013 μετρώντας 136 γκολ σε 225 ματς, καθώς και έξι τρόπαια, πριν περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό για να παίξει στην Ισπανία.

O Rei e o Príncipe. Chegou a hora. pic.twitter.com/oKW6BdQ4fb — Santos FC (@SantosFC) January 31, 2025

