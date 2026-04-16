Αποχαιρέτησαν από νωρίς το Champions League και έγραψαν… αρνητική ιστορία οι Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα!

Οι δύο κολοσσοί του ισπανικού ποδοσφαίρου αποκλείστηκαν από τα προημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με τους «μπλαουγκράνα» να μένουν εκτός από την Ατλέτικο και τους «μερένχες» να αποκλείονται από την Μπάγερν Μονάχου.

Πρόκειται για ένα πραγματικό… κατόρθωμα, αφού για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αποκλείονται μαζί από τα προημιτελικά του Champions League!

#OJOALDATO - Real Madrid y Barcelona han sido eliminados en los cuartos de final, en una misma temporada, por PRIMERA VEZ en TODA la historia de la Copa de Europa. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 15, 2026

