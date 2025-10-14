Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση της Euroleague με ανεβασμένο ηθικό, φιλοξενώντας την Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ (9:15, Novasports, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6) για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να δώσουν συνέχεια στις καλές εμφανίσεις και να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, στην οποία τα τελευταία χρόνια δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την Εφές.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα -με ρεκόρ 2-1 στη Euroleague- προέρχεται από δύο νίκες που ανέβασαν κατακόρυφα την ψυχολογία της. Αρχικά, επιβλήθηκε εύκολα της Dubai BC με 86-67, δείχνοντας σταθερότητα στην άμυνα και έχοντας σε εκπληκτική βραδιά τον Σάσα Βεζένκοφ (25 πόντους), ενώ λίγες ημέρες αργότερα επικράτησε 90-86 του Παναθηναϊκού στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της χρονιάς.

Ο Βεζένκοφ συνεχίζει να είναι το σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό, με 22 πόντους και 6 ριμπάουντ στο ντέρμπι, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ προσφέρουν σημαντικές λύσεις, σχηματίζοντας μαζί με τον Βούλγαρο φόργουορντ την τριάδα που... κουβαλάει τους Πειραιώτες σε αυτό το πρώτο στάδιο της σεζόν.

Παρόλα αυτά, ο Μπαρτζώκας καλείται να διαχειριστεί αρκετές απουσίες. Ο Γουόκαπ είναι εκτός δράσης, ενώ και η συμμετοχή των Φουρνιέ και ΜακΚίσικ είναι αμφίβολη, με τον Γάλλο να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να αγωνιστεί. Ταυτόχρονα, κανονικά έχει μπει στο ροτέισον ο νεοφερμένος Φρανκ Νιλικίνα, o οποίος σημείωσε 7 πόντους με τον Παναθηναϊκό.

Από την άλλη, η Αναντολού Εφές ταξιδεύει στον Πειραιά με ρεκόρ 1-2 και αναζητώντας σταθερότητα μετά τις συνεχόμενες ήττες από Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτίζαν. Ο Ίγκορ Κοκόσκοφ στηρίζεται στον εξαιρετικό στο Βελιγράδι Κορντινιέ (24 πόντοι) και στους Λάρκιν και Οσμάνι, οι οποίοι μάλιστα είναι πρώτοι σε λεπτά σε ολόκληρη τη διοργάνωση, παίζοντας σταθερά πάνω από 30 κατά μέσο όρο στα πρώτα τρία ματς.

Κύριο πρόβλημα της τουρκικής ομάδας, που στο πρωτάθλημά της την Κυριακή νίκησε 90-72 τη Μερκεζεφέντι, είναι η αδυναμία που δείχνει στην αντιμετώπιση των αντίπαλων ψηλών και στη δημιουργία. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτίζαν και ο Ντάνιελ Οτούρου της Χάποελ έκαναν τη διαφορά στις νίκες των ομάδων τους, ενώ μέχρι στιγμής είναι η χειρότερη ομάδα δημιουργικά με 15 ασίστ κατά μέσο όρο ανά ματς.

Με τη δύναμη λοιπόν του κόσμου του και την ψυχολογία στα ύψη, ο Ολυμπιακός θέλει να προσθέσει ακόμη μια ευρωπαϊκή νίκη έτσι ώστε να ανέβει στο 3-1 και να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague, ενώ παράλληλα αναζητά την τρίτη του διαδοχική νίκη στο ΣΕΦ σε διάστημα λίγων ημερών, μετά τα θετικά αποτελέσματα με Dubai BC και Παναθηναϊκό.

