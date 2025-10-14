To Κορωπί ξαναγεμίζει και η προσοχή στρέφεται στον Άρη, για άπαντες στον Παναθηναϊκό! Μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων στο «τριφύλλι» σηκώνουν ξανά μανίκια, με τον Χρήστο Κόντη να καταστρώνει πλάνο απόδρασης από το «Κλεάνθης Βικελίδης», έχοντας στη διάθεσή του και τους ποδοσφαιριστές που απουσίαζαν ελέω της διακοπής των εθνικών ομάδων.

Για τον Παναθηναϊκό, το συγκεκριμένο ματς είναι μείζονος σημασίας, αφού από τη μια θα αποτελέσει ένα μικρό σερί τριών διαδοχικών νικών στο πρωτάθλημα, την στιγμή που την ίδια αγωνιστική θα υπάρχει και το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, που δεδομένα θα φέρει απώλεια για κάποιον «δικέφαλο». Αφετέρου το ματς στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ένα μεγαλύτερο κίνητρο, καθώς εδώ και δυο σεζόν το «τριφύλλι» δεν περνά από την έδρα του Άρη σε ματς κανονικής διάρκειας.

Ο Χρήστος Κόντης θα δουλέψει ξανά χωρίς τους Φακούντο Πελίστρι, που τις τελευταίες ημέρες ακολουθεί πρόγραμμα στο γυμναστήριο, αλλά και τους Ρενάτο Σάντσες και Σίριλ Ντέσερς.

Οι συγκεκριμένες απουσίες δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το έργο του Έλληνα προπονητή, ο οποίος θα κληθεί να κάνει και συγκεκριμένη διαχείριση στους ποδοσφαιριστές του που χρησιμοποιήθηκαν στα ματς των εθνικών ομάδων, όπως ο Τάσος Μπακασέτας, ο Κάρολ Σφιντέρσκι ο Ίνγκι Ίνγκασον και ο Άνταμ Τσέριν που πήραν τα περισσότερα λεπτά με τα αντιπροσωπευτικά τους συγκροτήματα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.