Η Καρδίτσα επιβραβεύεται για τις περσινές της εμφανίσεις στο πρωτάθλημα με τη φετινή της συμμετοχή στο Basketball Champions League (BCL). Οι Θεσσαλοί κάνουν ντεμπούτο στην έδρα τους (14/10, 20:00) για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης, αντιμετωπίζοντας την τροπαιούχο των δύο τελευταίων ετών, Μάλαγα, και θέλουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους μετά το σπουδαίο διπλό στην Οστάνδη (93-95).

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, αν και ξεκίνησε με ήττα τις υποχρεώσεις της απέναντι στον Ολυμπιακό για το Σούπερ Καπ, στη συνέχεια βρήκε τον καλό της εαυτό, μπαίνοντας με το δεξί στη Stoiximan Basket League. Συγκεκριμένα, επικράτησε με 91-77 του Άρη στο γήπεδό της, παρουσιάζοντας επιθετικό πλουραλισμό. Λίγες μέρες αργότερα ταξίδεψε στο Βέλγιο, όπου αντιμετώπισε την Οστάνδη και κατάφερε να φύγει με το διπλό (93-95) σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση. Αυτό ήταν και το τελευταίο της παιχνίδι, καθώς την επόμενη αγωνιστική για το πρωτάθλημα είχε ρεπό.

Η θεσσαλική ομάδα διατήρησε αρκετούς από τους παίκτες της περσινής χρονιάς. Από τις φετινές προσθήκες ξεχωρίζει αυτή του Μπράντον Τζέφερσον, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη επί της Οστάνδης, σκοράροντας 23 πόντους. Ο Αμερικανός γκαρντ φαίνεται να είναι ο παίκτης που θα αναλάβει τις κρίσιμες φάσεις, όταν η μπάλα «καίει» στο ματς με τη Μάλαγα.

Από την άλλη, αν μια ομάδα μπορεί να θεωρηθεί συνώνυμο της επιτυχίας στο BCL, αυτή είναι η Μάλαγα. Οι Ισπανοί είναι οι απόλυτοι γνώστες της διοργάνωσης, με δύο συνεχόμενες κατακτήσεις. Πρόκειται για μια ομάδα που θα μπορούσε εύκολα να σταθεί και στη Euroleague. Την περσινή χρονιά δεν διακρίθηκε μόνο στην Ευρώπη, αλλά έφτασε μια ανάσα από τους τελικούς του ισπανικού πρωταθλήματος. Φέτος έχει ξεκινήσει ιδανικά, με νίκες σε Πρωτάθλημα και Ευρώπη απέναντι σε Μπιλμπάο, Γκραν Κανάρια και Μερσίν.

Το ρόστερ της απαρτίζεται από γνωστούς παίκτες, με εκείνους που ξεχωρίζουν κυρίως λόγω του περάσματός τους από την Ελλάδα να είναι ο Κέντρικ Πέρι και ο Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι.

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων αποτυπώνεται και στα οικονομικά δεδομένα. Την ώρα που η Καρδίτσα διαθέτει μπάτζετ που πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ, οι Ανδαλουσιάνοι έχουν ένα από τα πιο πλούσια ρόστερ της διοργάνωσης, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 15 εκατομμύρια.

Ένα παιχνίδι που αποτελεί πρόκληση για την Καρδίτσα, για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και «κρας τεστ» για το πόσο βαθιά μπορεί να φτάσει στο BCL η ομάδα από τον Θεσσαλικό κάμπο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.