Παπαγιάννης: «Πρώτος στόχος να μπούμε με το δεξί στο Προολυμπιακό Τουρνουά»

Θετικό πρόσημο αφήνουν οι τρεις εμφανίσεις της Εθνικής μπάσκετ στα τρία φιλικά που έδωσε εν όψει του Προολυμπιακού Τουρνουά, όπως δήλωσε ο Γιώργος Παπαγιάννης στην ιστοσελίδα της ΕΟΚ.



«Παίξαμε απέναντι σε πολύ καλές ομάδες και δεν ήμασταν στο απόλυτο της ετοιμότητας, που θα μπορούσαμε να φτάσουμε, αλλά το χρονικό περιθώριο που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν γνωστό. Πρέπει να προετοιμαστούμε ακόμη καλύτερα και να δούμε τις αδυναμίες μας, γιατί έχουμε τέτοιες. Στην άμυνα και το ριμπάουντ πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί, ενώ στην επίθεση πρέπει να συνεχίσουμε την καλή δουλειά με το μοίρασμα της μπάλας. Ο πρώτος μας στόχος είναι να ξεκινήσουμε με το δεξί το Προολυμπιακό Τουρνουά», ανέφερε ο διεθνής σέντερ.

«Δεν μας επηρεάζει σε τίποτα το γεγονός, ότι νικήσαμε στους δύο αγώνες του Ακρόπολις Aegean με μεγάλες διαφορές ούτε και μας κάνει να ξεχνάμε τις αδυναμίες που έχουμε. Ο κόουτς μας τις επισημαίνει μαζί με το επιτελείο, οι παίκτες τις συζητάμε μεταξύ μας. Γνωρίζουμε που κάνουμε λάθη στο παιχνίδι μας και είμαστε βέβαιοι πως όσο καλύτεροι είμαστε στις λεπτομέρειες, τόσο καλύτεροι θα εμφανιστούμε στο Προολυμπιακό Τουρνουά», πρόσθεσε ο άσος της Φενέρμπαχτσε.Το μήνυμά του προς το κοινό της Εθνικής Ομάδας είναι ένα και συγκεκριμένο: «Θέλουμε τους Έλληνες να γεμίσουν το γήπεδο σε κάθε παιχνίδι μας στο Στάδιο “Ειρήνης και Φιλίας”. Θέλουμε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θέλουμε να την πανηγυρίσουμε όλοι μαζί».

