Ψήφος εμπιστοσύνης στον Γιώργο Μπαρτζώκα από τον Ολυμπιακό.



Οι ερυθρόλευκοι προανήγγειλαν την επέκταση της συμφωνίας τους με τον προπονητή της ομάδας με μία ανάρτηση στο X, παλιό twitter, στην οποία υπάρχει ένα gif με σκάκι και το σχόλιο στα αγγλικά… «ποιος είναι έτοιμος για μια παρτίδα σκάκι;».

Όπως μετέφερε στον "αέρα" του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας σήμερα το πρωί ο Έλληνας τεχνικός είχε συνάντηση με τους αδελφούς Αγγελόπουλους στην οποιά συζήτησαν και αποφάσισαν να υπάρξει μια επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών για άλλα τρία χρόνια.



Από την ερυθρόλευκη ΚΑΕ δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση κάτι που όμως αναμένουμε να συμβεί ακόμη και μέσα στην ημέρα με την επίσημη ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας των δύο πλευρών.



Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπαρτζώκας είχε συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τους Πειραιώτες, κάτι που σημαίνει πως μετά και την τριετή επέκταση, ο Έλληνας τεχνικός είναι "δεμένος" μέχρι και το 2028.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.