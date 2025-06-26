Λογαριασμός
Σοκ στην Αργεντινή: 18χρονος παίκτης πέθανε κατά τη διάρκεια επέμβασης στο γόνατο

Δεν χωρά ο νους την τραγική είδηση που βύθισε στη θλίψη το ποδόσφαιρο της χώρας - Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τα ακριβή αίτια θανάτου του νεαρού

Αργεντινή: 18χρονος παίκτης πέθανε κατά τη διάρκεια επέμβασης στο γόνατο

Στη θλίψη εξαιτίας ενός αδιανόητα τραγικού περιστατικού βυθίστηκε το ποδόσφαιρο της Αργεντινής.

Όπως έγινε γνωστό, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής, Καμίλο Νούιν, έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης στο γόνατο.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί τα ακριβή αίτια θανάτου του νεαρού, που αγωνιζόταν στη Σαν Τέλμο της β’ κατηγορίας και στο παρελθόν είχε περάσει από τις ακαδημίες της Μπόκα και της Ιντεπεντιέντε.

Η σχετική ενημέρωση του συλλόγου αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Καμίλο Ερνέστο Νουίν, παίκτη των τμημάτων υποδομής και της β' ομάδας μας, ο οποίος υποβαλλόταν σήμερα σε χειρουργική επέμβαση.

Ο σύλλογος θα παραμείνει κλειστός σήμερα ως ένδειξη πένθους. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας, των φίλων και των συμπαικτών του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και παραμένουμε στη διάθεσή τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

Από την πλευρά της, η ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας εξέδωσε ξεχωριστή ανακοίνωση, όπου σημειώνει: «Η Αργεντίνικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, μέσω του προέδρου της, Κλαούντιο Τάπια και της εκτελεστικής επιτροπής, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Καμίλο Νουίν και απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή».
 

