Η τρίτη εφετινή μεταγραφική κίνηση από τον Ολυμπιακό ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν είναι γεγονός.



Οι ερυθρόλευκοι οι οποίοι λίγο νωρίτερα είχαν φροντίσει να προϊδεάσουν με σχετική ανάρτηση, έκαναν γνωστή την απόκτηση του Κίναν Έβανς.

Ο Αμερικανός άσος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.Ωστόσο πρόκειται για ένα deal που υπεγράφη που έχει διαφορετικά δεδομένα από αυτά που αρχικά είχαν συμφωνηθεί πριν τον τραυματισμό του παίκτη.Να υπενθυμίσουμε ότι αναμένεται ο παίκτης να μείνει εκτός δράσης μέχρι και τον Φεβρουάριο καθώς έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου τένοντα.Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.Γεννήθηκε: 23/08/1996Υπηκοότητα: ΗΠΑ (Τέξας)Ύψος: 1.91μ.Θέση: ΓκαρντTexas Tech (2014–2018)Grand Rapids Drive (2018–2019)Delaware Blue Coats (2019)Igokea (2019–2020)Hapoel Haifa (2020–2021)Maccabi Tel Aviv (2021–2022)Zalgiris Kaunas (2022)Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 34 αγώνων είχε μέσο όρο 27:04 λεπτά συμμετοχής, 13.4 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Στο Λιθουανικό πρωτάθλημα είχε μ.ο. 11.3 πόντους, 1.91 ριμπ και 3.4 ασίστ.Πρωταθλητής Βοσνίας (2020)Πρωτάθλημα Λιθουανίας (2023)Κυπελλούχος Ισραήλ (2021)Κύπελλο Λιθουανίας (2023, 2024)MVP του Κυπέλλου Λιθουανίας (2024)MVP του Πρωταθλήματος Βοσνίας (2020)

