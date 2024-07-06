Αθανασίου: «Όσα θέλει να δει σήμερα ο Αλόνσο, ο αριστερός μπακ και ο εξτρέμ»

Τα θέματα της επικαιρότητας του Παναθηναϊκού μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Ο ρεπόρτερ του «τριφυλλιού» αναφέρθηκε αρχικά -μιλώντας στον Διονύση Καππάτο- στα όσα θέλει να δει ο Ντιέγκο Αλόνσο στο φιλικό με την Μπράουνσβαϊγκ, ενώ στη συνέχεια ανέλυσε τα μεταγραφικά ζητήματα.



Στάθηκε στις υποθέσεις του αριστερού μπακ, αλλά και του εξτρέμ, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα για τους «πράσινους».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.