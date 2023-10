Euroleague: Ανακοίνωσε sold out με την Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός Αθλητικά 17:33, 13.10.2023 linkedin

Στο πρώτο παιχνίδι φέτος στο ΣΕΦ απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και το πρώτο sold out της σεζόν!