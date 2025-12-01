Με έντονη ανησυχία συνοδεύτηκε η εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού (1-0) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε τραυματίας λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο διεθνής αμυντικός είχε ενοχλήσεις από νωρίς, προσπάθησε όμως να συνεχίσει μέχρι την ανάπαυλα. Τελικά, στο φινάλε του 45λέπτου έπεσε στο έδαφος κρατώντας το πόδι του και αντικαταστάθηκε εσπευσμένα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μυϊκό τραυματισμό στον προσαγωγό, με τον ποδοσφαιριστή να δυσκολεύεται ακόμη και στο περπάτημα κατά την αποχώρησή του.

Στον Ολυμπιακό υπάρχει αγωνία για τη σοβαρότητα της κατάστασης και το διάστημα που ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης, με τις οριστικές απαντήσεις να αναμένονται μετά τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Αγρίνιο, στάθηκε στην επιβάρυνση που έχει ο ποδοσφαιριστής λόγω των συνεχόμενων αγώνων. «Βγήκε γιατί αισθάνθηκε ενόχληση και μας ζήτησε αλλαγή. Ελπίζουμε να μην μείνει για πολύ καιρό εκτός. Είναι φυσιολογικό όμως με τόσα παιχνίδια που παίζει», υπογράμμισε ο Ισπανός τεχνικός.

Στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με την ελπίδα ο Ρέτσος να μην έχει υποστεί κάτι σοβαρό ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα και Ευρώπη.

