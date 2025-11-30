Ηγέτης Γιόβιτς με χατ τρικ, χάρισε στην ΑΕΚ την ντερμπάρα με τον Παναθηναϊκό

Σπουδαίος Γιόβιτς στη Λεωφόρο, «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε σπουδαίο «διπλό» της ΑΕΚ! Λίγες μέρες μετά την τεράστια νίκη στη Λεωφόρο, η Ένωση κατάφερε σε ένα μυθικό παιχνίδι, με χατ τρικ του Σέρβου να προσγειώσει την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ επικρατώντας 3-2 για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο η Ένωση και παρότι ο Παναθηναϊκός έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Τουμπά, μείωσε με γκολ του Τετέ, είδε τον Μάριν, να δέχεται και αυτός κόκκινη κάρτα, ισοφάρισε με τον Τζούριτσιτς, αλλά με την ευγενική «χορηγία» Πάλμερ-Μπράουν και Ντραγκόφσκι που χάρισαν, δεύτερο, πέναλτι στον Κοϊτά, έφυγε νικήτρια με νέο γκολ του Γιόβιτς.

Αρνητικός πρωταγωνιστής ο Γερμανός διαιτητής, Σρέντερ, που ανακάλυψε πέναλτι στο 45' επάνω στον Γιόβιτς από τον Τουμπά και ουσιαστικά έδωσε ηχηρό προβάδισμα στην Ένωση.

Στο μυαλό των κόουτς:

O Παναθηναϊκός παρατάχθηκε από τον Ράφα Μπενίτεθ με σύστημα 3-4-2-1. Ο Ντραγκόφσκι ήταν στο τέρμα, με τους Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά τριάδα στην άμυνα. Ο Καλάμπρια ο δεξιός μπακ-χαφ, ο Ζαρουρί ο αριστερός, ενώ Σιώπης και Τσιριβέγια αγωνίστηκαν στον άξονα, με τους Μπακασέτα-Τετέ πίσω από τον προωθημένο Σβιντέρσκι.

Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε το 4-2-3-1. Στην εστία λοιπόν ήταν ο Στρακόσα με τους Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί και Πήλιο στην άμυνα. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Μάνταλος με τον Πινέδα και τον Ζοάο Μάριο, ενώ πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Γιόβιτς, βρίσκονταν οι Καλοσκάμης και Γκατσίνοβιτς.

Το ματς:

Η ΑΕΚ ήταν εκείνη που μπήκε καλύτερα στη Λεωφόρο, έχοντας τον έλεγχο του παιχνιδιού στο πρώτο δεκάλεπτο με την κυκλοφορία της μπάλας και τις άμεσες αλληλοκαλύψεις να είναι το κύριο στοιχείο για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Παναθηναϊκός από το δέκατο λεπτό και έπειτα, ανέβασε τις εντάσεις του και πήρε μέτρα στο γήπεδο, κάτι που η ΑΕΚ παραλίγο να εκμεταλλευτεί στο 9' με τον Γκατσίνοβιτς να παίρνει εξαιρετική κάθετη από τον Γιόβιτς, αλλά ο πρώτος την στιγμή που πήγε να εκτελέσει, δέχθηκε το στοπ από τον Τουμπά.

Οι «πράσινοι» στο 12' έχασαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο ματς με τον Τσιριβέγια να βγάζει τρομερή πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Σφιντέρσκι τραβήχτηκε στο πλάι, έκανε το γύρισμα προς την περιοχή, η μπάλα έφτασε λίγο έξω στον Ζαρουρί που έκανε το σουτ, αλλά ο Ρέλβας την ανέκοψε με το πόδι την πορεία της μπάλας.

Λίγο αργότερα ωστόσο οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να παγώσουν τη Λεωφόρο. Ο Μάνταλος με εκτέλεση φάουλ, πέρασε την μπάλα στον αμαρκάριστο Ρότα, αυτός κατευθείαν το γέμισμα στην περιοχή, ο Γέντβαϊ, «κράτησε» στο ματς τον Γιόβιτς και ο Σέρβος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ.

Ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που προσπάθησε να αντιδράσει και στο 24' ήρθε η μεγάλη του ευκαιρία, όταν ο Τετέ, ανατράπηκε καθαρά εντός περιοχής από τον Πήλιο. Με αρκετή καθυστέρηση, ο Σρέντερ, κλήθηκε στο VAR από τον Πφάιφα και μετά από on field review, υπέδειξε την εσχάτη των ποινών. Όμως ο Σφιντέρσκι που πήρε την μπάλα, με εκτέλεση α λα... Μάλμε, είδε τον Στρακόσα να πέφτει στη γωνία του και να αποκρούει διατηρώντας το 0-1.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη «πάγωσε» τους γηπεδούχους, που δεν μπορούσαν από εκείνο στο σημείο και έπειτα να βγάλουν κάποια αντίδραση, παρά τις προσπάθειες των Σφιντέρσκι και Πάλμερ-Μπράουν.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν κάπως «παγώσει» τον ρυθμό την στιγμή που η ένταση και τα σκληρά μαρκαρίσματα διαδέχονταν το ένα το άλλο. Όμως στο 45' σε μια ανύποπτη στιγμή, ήρθε η πιο εξεζητημένη φάση του ματς. Ο Γιόβιτς έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έχοντας το μαρκάρισμα του Τουμπα, ο αμυντικός του Παναθηναϊκού έκανε το τάκλιν διώχνοντας την μπάλα κόρνερ, αλλά ο Σρέντερ αδίστακτα και σχεδόν ακαριαία υπέδειξε πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη από το VAR.

Παρά τις διαμαρτυρίες, ο Γερμανός επέμεινε στην αρχική του υπόδειξη με τον Γιόβιτς να στέλνει με εκτέλεση α λα... πανένκα, την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2 και το ξεκάθαρο προβάδισμα της ΑΕΚ.

Με δυο αλλαγές μπήκε η ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος με τον Νίκολιτς να αντικαθιστά τον Μάνταλο, αναγκαστικά, ρίχνοντας τον Μαρίν στη θέση του, ενώ και ο Πενράις αντικατέστησε τον Πήλιο που ήταν με κίτρινη κάρτα από το πρώτο μέρος. Ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να δώσει την μπάλα στον Παναθηναϊκό και να ψάξει στο τρανζίσιον και το υψηλό πρέσινγκ, ώστε να εκμαιεύσει το λάθος από την αντίπαλη άμυνα.

Ο Μπενίτεθ, βλέποντας την ομάδα του να μην βγάζει αντίδραση, προχώρησε σε τριπλή αλλαγή στο 62' αντικαθιστώντας του Σφιντέρσκι, Καλάμπρια και Μπακασέτα, με Πάντοβιτς, Τζούριτσιτς και Τσέριν, αλλάζοντας τον σχηματισμό σε 4-2-3-1.

Αμέσως μετά όμως ήρθε η πλήρης ανατροπή των πλάνων του Ισπανού τεχνικού, αφού ο Τουμπά, αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα, αφήνοντας με δέκα παίκτες την ομάδα του.

Τα λεπτά κυλούσαν και όλα έδειχναν ότι στον «πλανήτη» Παναθηναϊκό, δεν υπήρχε ζωή, ώσπου ήρθε το 71ο λεπτό. Ο Ζαρουρί από τα αριστερά πήρε την μπάλα, επιχείρησε γέμισμα στην περιοχή, ο Τετέ σηκώθηκε για κεφαλιά, ο Στρακόσα με ανάποδη φορά σώματος, γλίστρησε και ο Βραζιλιάνος σκόραρε σε, σχεδόν, ανυπεράσπιστη εστία, βάζοντας ξανά τον Παναθηναϊκό στο ματς.

Το γκολ έδωσε ώθηση στους γηπεδούχους, οι οποίοι πήραν μέτρα στο γήπεδο και λίγο έλειψε στο 76' να φέρουν το ματς στα ίσα. Ο Τετέ απασχόλησε δυο αμυντικούς της ΑΕΚ, την έσπασε δεξιά στον Κώτσιρα, αυτός αμέσως γύρισμα και ο αφύλακτος Τσέριν, έκανε το σουτ στην κίνηση, αλλά αστόχησε από το ύψος του πέναλτι.

Πλέον το ντέρμπι είχε γίνει... θρίλερ και ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός πήρε έκταση, αφού η αριθμητική ισορροπία επανήλθε στο ματς! Και αυτό γιατί ο Μαρίν, σε φάση πίεσης, δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε.

Η αποβολή του Ρουμάνου, αναπτέρωσε περισσότερο την ψυχολογία των γηπεδούχων που κατάφεραν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης στο 89' όταν ο Τζούριτσιτς βρέθηκε σε σημείο βολής και με συρτό αριστερό σουτ, από το ύψος της περιοχής ισοφάρισε σε 2-2 βάζοντας φωτιά στη Λεωφόρο.

MVP:

Η σφυρίχτρα: Τα έκανε... ρόιδο στη Λεωφόρο ο Γερμανός, Ρόμπερτ Σρέντερ, καθώς ουσιαστικά με την υπόδειξη του πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο 45' το οποίο δεν υπάρχει, κόβει τα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού και δίνει ξεκάθαρη παράσταση νίκης στην Ένωση.

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι - Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Γέντβαϊ - Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Σιώπης, Ζαρουρί - Τετέ, Σφιντέρσκι

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος - Μάνταλος, Πινέδα, Ζοάο Μάριο - Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς



Διαιτητής: Ρόμπερτ Σρέντερ

Βοηθοί: Ράφαελ Ρόμπερτ Φόλτιν, Γιαν Κλίμενς Νάιτσελ Πίτερσεν

4ος: Ματσούκας

VAR: Γιόχαν Πφάιφα, Ζαμπαλάς

