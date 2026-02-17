Πρεμιέρα κάνει απόψε το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης (17-21/2) με τη διεξαγωγή των πρώτων αναμετρήσεων της προημιτελικής φάσης.

Το παιχνίδι που δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα δεν είναι άλλο από τη μονομαχία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού (20:00, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, ΕΡΤ2).

Άλλωστε, πρόκειται για ένα ματς που θα λάβει χώρα ανάμεσα στις δύο πιο φορμαρισμένες ελληνικές ομάδες αυτήν την περίοδο! Από τη μία οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν αήττητοι στις εντός των... τειχών αγωνιστικές υποχρεώσεις τους στην Stoiximan GBL, ενώ παράλληλα μετρούν μόλις μία ήττα στα 14 τελευταία παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ από άλλη, η «Ένωση» τρέχει νικηφόρο σερί 12 αγώνων σε πρωτάθλημα και BCL! Τελευταία ήττα της ήταν πριν από ακριβώς δύο μήνες στο εκτός έδρας ματς με αντίπαλο τη Σολνόκι!

Μπορεί το σημερινό ματς να έχει φαβορί τους Πειραιώτες, παρ' όλα αυτά, είναι δεδομένο πως οι «κιτρινόμαυροι» με την ανεβασμένη ψυχολογία τους θα διεκδικήσουν μέχρι τέλους τις όποιες πιθανότητες έχουν για την έκπληξη και την πρόκριση τα ημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα περιμένει ο νικητής του ζευγαριού Μαρούσι-Άρη Betsson.

Πριν από τρία 24ωρα, αμφότερες οι ομάδες πανηγύρισαν μεγάλα διπλά στη Θεσσαλονίκη! Ο Ολυμπιακός νίκησε άνετα με σκορ 95-70 τον Ηρακλή σε μια βραδιά καριέρας του Εβάν Φουρνιέ με τα «ερυθρόλευκα», ενώ η ΑΕΚ πέρασε από το Παλατάκι με το επιβλητικό 88-71 επί του ΠΑΟΚ! Αξίζει να σημειωθεί πως στο παιχνίδι των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα, οι Πειραιώτες είχαν επικρατήσει δύσκολα με σκορ 100-93 της Ένωσης στο ΣΕΦ.

Στα αγωνιστικά, οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Ηράκλειο της Κρήτης έχοντας όλους τους παίκτες - διαθέσιμους και μη - στην αποστολή. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Γιαννούλη Λαρεντζάκη και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έφυγε εκτάκτως για τις ΗΠΑ λόγω οικογενειακού προβλήματος. Ερωτηματικό που θα... απαντηθεί λίγες ώρες πριν το τζάμπολ θα είναι το ποιοι θα κοπούν από την εξάδα ξένων.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Φλιώνη και Κατσίβελη, πηγαίνοντας στο ματς με μόλις έναν πόιντ γκαρντ (Λεκαβίτσιους).

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.