Champions League: Ανοίγει η αυλαία των νοκ-άουτ με συναρπαστικές αναμετρήσεις

Επιστροφή στη δράση για το Champions League!

Σχεδόν έναν μήνα μετά την ολοκλήρωση της League Phase, η κορυφαία ποδοσφαιρική διασυλλογική διοργάνωση ξαναμπαίνει στις ζωές μας, αφού ανοίγει η αυλαία των νοκ-άουτ και της φάσης των playoffs, στα οποία 16 ομάδες διεκδικούν την πρόκριση στη φάση των «16»!

Πρώτο χρονικά παιχνίδι της βραδιάς αυτό ανάμεσα σε Γαλατασαράι και Γιουβέντους, μια αναμέτρηση η οποία θα ξεκινήσει στις 19:45 στην Κωνσταντινούπολη και στο «Rams Park». Οι γηπεδούχοι τερμάτισαν στην 20η θέση της League Phase, έχοντας νικήσει 3 από τα 8 παιχνίδια που έδωσε, ενώ η Γιουβέντους έμεινε στη 13η θέση και τρεις βαθμούς μακριά από την προνομιούχο πρώτη οκτάδα.

Στις 22:00 θα έχουμε σέντρα στην Πορτογαλία και στη Λισαβόνα, εκεί όπου η Μπενφίκα θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης! Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στις 28 Ιανουαρίου για την τελευταία αγωνιστική της League Phase, με την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη να πανηγυρίζει τη μεγάλη νίκη 4-2 με το γκολ του τερματοφύλακά της, Τρούμπιν, χάρη στην οποία πήρε και την πρόκριση ως 24η! Από την άλλη, αυτή ήταν μια ήττα που στοίχησε στη «βασίλισσα», η οποία έχασε τη θέση της στην πρώτη οκτάδα, ούσα πλέον αναγκασμένη να παλέψει για να εξασφαλίσει την παρουσία της στη φάση των «16».

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει στη Γερμανία η αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Αταλάντα! Οι Βεστφαλοί προκρίθηκαν από τη League Phase ως 17οι (ισόβαθμοι με τον Ολυμπιακό αλλά με καλύτερη διαφορά τερμάτων), έχοντας απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 3 ήττες, ενώ οι Ιταλοί αρκέστηκαν στη 15η θέση, όντας μαζί με τη Λεβερκούζεν, οι δύο υποψήφιες αντίπαλοι των «ερυθρόλευκων» στη φάση των playoffs.

Τέλος, απόψε θα διεξαχθεί στο «Λουί Ντε» και ο γαλλικός «εμφύλιος», ανάμεσα σε Μονακό και Παρί Σε Ζερμέν! Η ομάδα του Πριγκιπάτου ολοκλήρωσε την παρουσία της στη League Phase ούσα στην 21η θέση της βαθμολογίας με τέσσερις νίκες, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης δεν κατάφεραν να πάρουν τρίποντα στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, μένοντας στην 11η θέση και όντας αναγκασμένη να παλέψουν για την πρόκριση στη φάση των «16» σε αυτόν τον έξτρα γύρο!

Το πρόγραμμα του διημέρου στο Champions League:

Τρίτη 17/2

Γαλατασαράι-Γιουβέντους (19:45)

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Ντόρτμουντ-Αταλάντα (22:00)

Μονακό-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Τετάρτη 18/2

Καραμπάγκ-Νιούκαστλ (19:45)

Μπόντο Γκλιμτ-Ίντερ (22:00)

Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (22:00)

