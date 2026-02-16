Champions League: Ο Τσέφεριν στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

Παρουσία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν θα διεξαχθεί την Τετάρτη (18/2, 22:00) στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για τα play off του Champions League.

Ο ισχυρός άνδρας της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας έχει ενημερώσει πως σκοπεύει να παρακολουθήσει το πρώτο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» με τη γερμανική ομάδα, ενώ θα έχει και μία σειρά επαφών εντός Ελλάδας σε επίπεδο κορυφής, συναντώντας και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν στην 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League (2-0) είχε δώσει το «παρών» ο γενικός γραμματέας της UEFA, Θόδωρος Θεοδωρίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

