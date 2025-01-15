Κβαρατσκέλια στην Παρί Σεν Ζερμέν: Απίστευτη αύξηση σε σύγκριση με τον μισθό στη Νάπολι

Ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια είναι έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα, μετακομίζοντας στη Γαλλία για χάρη της Παρί Σεν Ζερμέν!



Με τη Νάπολι να βάζει στα στα ταμεία της 70 εκατ. ευρώ (μαζί με μερικά εκατομμύρια ακόμα που θα μπουν στα ταμεία της με τη μορφή μπόνους σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων), η ιταλική «Gazzetta dello Sport» αποκάλυψε και τις λεπτομέρειες του συμβολαίου που υπέγραψε ο Γεωργιανός μεσοεπιθετικός με την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.



Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, το συμβόλαιο του Κβαρατσκέλια με τους πρωταθλητές Γαλλίας θα είναι πενταετούς διάρκειας, ενώ σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, θα λαμβάνει 11 εκατ. ευρώ μετά από κάθε χρόνο παρουσίας του στην ομάδα, μία απίστευτη αύξηση σε σύγκριση με τον μισθό που έπαιρνε στη Νάπολι!



Στους «παρτενοπέι», στους οποίους εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2022 από την άσημη Ντιναμό Μπατούμι και «μέτρησε» έκτοτε 107 εμφανίσεις με 40 γκολ, αμειβόταν με μόλις 1,8 εκατ. ευρώ ετησίως.

🚨 Khvicha Kvaratskhelia will earn €11M-a-year at PSG. 🤑🇬🇪



His salary at Napoli was €1.8M. 🤯



(Source: @Gazzetta_it ) pic.twitter.com/52tJylUGzI January 15, 2025

