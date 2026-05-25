Στο νοσοκομείο ο Σπύρος Μαραγκός, συνεχίζει να δίνει τη μάχη του

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Σπύρος Μαραγκός, συνεχίζει να δίνει τη μάχη του απέναντι στη νόσο ALS (νόσος του κινητικού νευρώνα) και νοσηλεύεται αυτές τις μέρες στο «Σισμανόγλειο».

Εκεί ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή από την οποία ευχή όλων είναι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Όπως τονίζεται, η νοσηλεία αυτή ενδέχεται να διαρκέσει έναν μήνα, με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την πρώτη στιγμή να βρίσκεται στο πλευρό του.

Ο Μαραγκός τίμησε τη φανέλα με το τριφύλλι και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και τρία Κύπελλα, αποτελώντας έναν από τους ποδοσφαιριστές που συνέδεσαν το όνομά τους με επιτυχημένη εποχή του συλλόγου στη δεκαετία του '90.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.