Το ταξίδι της στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 συνεχίζει η Δώρα Γκουντούρα.

Η 27χρονη πρωταθλήτρια ξεκίνησε με το... δεξί τις υποχρεώσεις της στο Παρίσι, επικρατώντας με χαρακτηριστική ευκολία με σκορ 15-3 της Καναδής, Πάμελα Μπριντ΄Αμούρ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους «16» του τουρνουά της σπάθης Γυναικών!

Η Ελληνίδα ξιφομάχος (που ανήκει στην Team Future της bwin) «καθάρισε» από νωρίς την αναμέτρηση, παίρνοντας από νωρίς το πάνω χέρι στο ματς, κατακτώντας τους πρώτους 12 πόντους του αγώνα!

Πλέον, η Γκουντούρα, που είναι Νο.6 του ταμπλό, θα κληθεί σε λίγες ώρες (16:00) να αντιμετωπίσει την Γαλλίδα, Σεσίλια Μπερνέρ (Νο. 11 του ταμπλό) με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του αγωνίσματος!

Θυμίζουμε πως η σπάθη Γυναικών θα ολοκληρωθεί σήμερα με τον τελικό να διεξάγεται στις 22:45.

Με δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα, η ξιφομάχοςεμφανίστηκε έτοιμη ψυχολογικά και σωματικά για τη συνέχεια, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως θα τα δώσει όλα απέναντι στην έμπειρη Γαλλίδα, Σεσίλια Μπερνέρ (15:00), με στόχο φυσικά την πρόκριση τα προημιτελικά του αθλήματος.

«Πήγε πολύ καλά ο πρώτος αγώνας. Ακολούθησα πιστά το πλάνο που είχαμε με τον προπονητή μου και εξελίχθηκε πιο εύκολα από ό,τι περίμενα. Είναι η αρχή της ημέρας, κρατάω ενέργεια και ψυχολογία για τη συνέχεια. Είμαι σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, η Σεσίλια Μπερνέρ είναι πολύ καλή αθλήτρια, έμπειρη, το στάδιο θα «βράζει» για εκείνη. Ήμουν προετοιμασμένη για κάτι τέτοιο και θα τα δώσω όλα!».

Το πρόγραμμα της σπάθης Γυναικών:

15:00 – Γύρος των 16

16:00 Προημιτελικοί

21:50 Ημιτελικοί

22:45 Τελικός

